29.02.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserem neuen Company Report zu Lenzing stufen wir unsere Empfehlung von Akkumulieren auf Halten zurück und kürzen unser Kursziel auf EUR 71,60/Aktie (zuletzt: EUR 101,50). Wir haben vor allem die vorläufigen Eckzahlen zum Geschäftsjahr 2019, die höher als früher erwarteten Gegenwinde am Standardviscosemarkt sowie die ziemlich hohen geplanten Investitionen in den nächsten zwei Jahren (und damit verbundene steigende Verschuldung) berücksichtigt. Ausblick ....

Den vollständigen Artikel lesen ...