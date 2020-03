Gefühlte Wahrheit und Wirklichkeit klaffen beim Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit manchmal weit auseinander. Das zeigt das Beispiel des Chemieparks Gendorf. Die Fakten sind: Die Umweltbelastungen des größten Chemieparks in Bayern sind heute so gering wie noch nie. Die Umweltsituation in der Umgebung ist unauffällig. Der Wasserverbrauch als auch die Abwassermengen sanken in den letzten zehn Jahren deutlich - und das obwohl die Produktion um knapp 40 % zulegte. Der CO2-Ausstoß reduzierte sich im gleichen Zeitraum um 30 %. Kurz: Die Unternehmen im Chemiepark produzieren heute umweltschonender und nachhaltiger als je zuvor in der über achtzigjährigen Geschichte des Chemiestandorts. Ihrer Verantwortung für Anwohner, Umwelt und Klima kommen sie nach.

Trotz dieser Fakten wird in der Öffentlichkeit manchmal der Eindruck erweckt, die Umweltbelastung durch den Chemiepark erreiche derzeit einen Höhepunkt. In der Vergangenheit, insbesondere in den Jahrzehnten nach der Gründung des Werkes Gendorf, ging die Herstellung vieler chemischer Produkte tatsächlich mit einer starken Belastung für die Umwelt einher. Das bestreitet heute niemand. Das Thema Nachhaltigkeit war in diesen Jahrzehnten noch kein wichtiges Ziel, und Umweltstandards spielten in der gesamten Chemieindustrie kaum eine Rolle.

Investitionen in Sicherheit und Umweltschutz

Aber diese Haltung ist schon seit Jahrzehnten überholt. Als Betreibergesellschaft des Chemieparks hat Infraserv Gendorf große Summen in innovative Technologien und eine moderne Analytik investiert: Mit freiwilligen Messungen überprüft und dokumentiert das Unternehmen laufend die Auswirkungen auf die Umwelt. In die Modernisierung und den Ausbau der Kläranlage wurde stark investiert. Derzeit wird für einen knapp zweistelligen Millionenbetrag das gesamte Rückkühlsystem modernisiert, um das Kühlwasser noch effizienter einzusetzen. Dasselbe gilt für die Sicherheitstechnik. In Gendorf steht heute eine hochmoderne Feuerwache, um auch für Notfälle gerüstet zu sein. Gleichzeitig werden bei den Gendorfer Standortunternehmen fortlaufend Produktionsverfahren neu- und weiterentwickelt, um Emissionen auf ein Minimum zu begrenzen.

In puncto Nachhaltigkeit leistet der Chemiepark sogar Pionierarbeit. Das zeigt zum Beispiel die Beteiligung an einem Forschungsprojekt "geschlossene Stoffkreisläufe in der Industrie", das ...

