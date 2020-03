Der amerikanische Kaufhauskonzern Macy's Inc. (ISIN: US55616P1049, NYSE: M) zahlt am 1. April 2020 eine Quartalsdividende von 0,3775 US-Dollar je Aktie aus. Record date ist der 13. März 2020. Das Unternehmen schüttet auf das Jahr hochgerechnet aktuell 1,51 US-Dollar an die Aktionäre aus. Derzeit betreibt Macy's unter den Marken Macy's und Bloomingdale's mit knapp 125.000 Mitarbeitern rund 775 Läden in ...

