Ulm (pta006/02.03.2020/08:00) - Die Uzin Utz AG, (ISIN Nr. DE 000755 1509; General Standard) veröffentlicht vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2019. Die Uzin Utz Group erreicht Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis in der Unternehmensgeschichte.



Nach den vorläufigen, noch nicht testierten IFRS-Zahlen beläuft sich der Konzernumsatz auf rund 372,4 Mio. Euro nach 345,7 Mio. Euro im Vorjahr und konnte damit um 7,7% gegenüber dem Vorjahreswert gesteigert werden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist überproportional von 21,0 Mio. Euro auf 30,2 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019 gestiegen. Dies ist ein Zuwachs von 44,1 %. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 29,7 Mio. Euro nach 20,9 Mio. Euro im Vorjahr. Nachdem das Ergebnis in 2018 von einem einmaligen Sondereffekt belastet wurde, führten gezielte Maßnahmen, im Hinblick auf profitables Umsatzwachstum und nachhaltige Ergebnissicherung, sowie Effizienzsteigerungen zu dieser positiven Entwicklung. Diese verschafft eine gute Basis, um die zukünftigen Investitionen im Zusammenhang mit der neuen Strategie Passion zu verwirklichen.



Die vorläufigen, ungeprüften Zahlen können von den geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 abweichen. Die geprüften Zahlen werden am 30. März 2020 nach Feststellung des Jahresabschlusses der Uzin Utz AG sowie der Billigung des Konzernabschlusses auf unserer Internetseite veröffentlicht.



Hinweis an die Redaktionen: Die Bilanzpressekonferenz der Uzin Utz AG findet am 21. April 2020 um 10:30 Uhr in Ulm am Unternehmenssitz statt.



