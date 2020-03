Nachdem Huawei Mitte Mai 2019 von der US-Regierung auf eine schwarze Liste gesetzt wurde, muss der chinesische Konzern bei seinen neuen Smartphone-Modellen auf Google-Apps verzichten. Dies schmeckt nicht nur Huawei nicht. Google reichte diese Woche bei der US-Regierung einen Antrag ein, in dem die Alphabet-Tochter darum bittet, Huawei weiterhin mit seinen Diensten versorgen zu dürfen. Alphabet ist eine Position in unserem Langfristdepot. Auch der Max Otte Vermögensbildungsfonds und der PI Global Value Fund sind investiert.