Heitec gründet mit Wirkung zum 1. April eine neue Tochtergesellschaft in China. Damit will das Unternehmen einen eigenen Marktzugang in dem Land bekommen und seine Präsenz in Asien ausbauen. Bisher hat die Tochtergesellschaft Remt des Partners Rittal den chinesischen Markt mit Elektronik-Gehäusetechnik bedient. Heitec und Rittal vereinbarten jedoch nun, das Elektronik-Aufbausysteme-Portfolio komplett auf Heitec zu übertragen. Bereits 2013 hatte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...