Der PC- und Drucker-Hersteller hat im jüngsten Geschäftsquartal deutlich weniger verdient. In den drei Monaten bis Ende Januar sank der Gewinn im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 678 Mio. USD (625 Mio. EUR). Die Erlöse gingen um knapp ein Prozent auf 14,6 Mrd. USD zurück. HP Inc. erwehrt sich schon länger eines Übernahmeversuchs des kleineren Rivalen Xerox, der sein Angebot zuletzt auf knapp 35 Mrd. USD angehoben hatte. HP Inc. hält die Offerte weiter für zu niedrig, das Unternehmen sehe sich damit "deutlich unterbewertet". Das Management erklärte nun aber, Gespräche mit Xerox führen zu wollen, um eine mögliche Kombination im Sinne der Aktionäre auszuloten. Zugleich erhöhte HP Inc. sein Aktienrückkaufprogramm auf 15 Mrd. USD, um Anleger im Fall eines feindlichen Übernahmeversuchs auf seine Seite zu ziehen. HP Inc. ist eine Position in unserem Wachstumsdepot, wobei wir den jüngsten Kursanstieg genutzt haben, um Teilgewinne zu realisieren. Der Max Otte Vermögensbildungsfonds und der PI Global Value Fund sind ebenfalls in HP Inc. investiert.