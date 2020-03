02.03.2020 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) 8:30 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Stefan Dörfler, Erste Group Bank AG. Thema: Das Betriebsergebnis wurde um 8,7 auf fast 3 Mrd. Euro gesteigert. Das lag an der guten Entwicklung der Erste-Märkte in Mittel- und Osteuropa. CFO Stefan Dörfler: "Wir gehen davon aus, dass dieser relative Vorteil in jedem Szenario aufrecht bleibt ....

Den vollständigen Artikel lesen ...