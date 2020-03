Das Konzept sieht vor, bis 2030 etwa 3 bis 4 GW Windenergie für die Produktion von Wasserstoff zu erzeugen, möglicherweise 10 GW um 2040. Dazu sollen neue Windparks in der Nordsee eine Mega-Wasserstoffanlage in Eemshaven speisen. Auch die Möglichkeit einer Offshore-Wasserstoffproduktion wird in dem Projekt untersucht. Der grüne Wasserstoff soll über die Infrastruktur von Gasunie zu Industriekunden in den Niederlanden und Nordwesteuropa transportiert werden. Über einen großen Pufferspeicher ...

