Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) geben heute eine umfassende Kooperationsvereinbarung bekannt. Die getroffene Vereinbarung umfasst die "Verbreitung und Nutzung sämtlicher ZDF-Angebote in den Kabelnetzen der Tele Columbus-Gruppe". Tele Columbus ist damit in der Lage: "zukünftig alle Programme des ZDF in allen verfügbaren Auflösungen in ihr Netz einzuspeisen". Außerdem ist das die Grundlage für eine umfassende interaktive Nutzung von ZDF-Inhalte..

