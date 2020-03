Andritz erhielt von Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited (TNPL) den Auftrag zur Lieferung einer kompletten Rückgewinnungs-anlage für das Werk in Mondipatti Village, Tamil Nadu, Indien. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2021 geplant. Den Angaben zufolge ist diese Investition Teil der Werksausbaupläne von TNPL zur weiteren Stärkung seiner Position im Bereich Druck- und Schreibpapiere. TNPL ist ein führender Produzent von Papier und Karton aus Bagasse - ein Reststoff der Zuckerrohrverarbeitung. Die "Anlage II" des Werks erzeugt mehrlagigen gestrichenen Karton für Anwendungen in den Bereichen Pharma-, Gesundheitspflege-, Lebensmittel-, Kosmetik- und Verbraucherverpackungen.

