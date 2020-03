DAX und Co stehen weiter deutlich unter dem Einfluss des Coronavirus. Nach der Talfahrt der Vorwoche sind erste Stabilisierungsversuche bisher fehlgeschlagen. In diesem Umfeld steht auch dieses Nebenwerte-Quintett im Fokus der Anleger - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele? Die Antworten gibt Nebenwerte-Experte Michael Schröder im Interview mit dem AKTIONÄR-TV.Bei Eckert & Ziegler hat der Vorstand nach den guten Zahlen für 2019 eigenen Aktien ...

