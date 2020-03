BÖRSEkandiDATENbank, Eintrag 13: Das steirische Unternehmen Innophore gilt in Marktkreisen als Listing-Kandidat, man ist aktuell in einem Emergency R&D Call der EU in einem Konsortium dabei. Thema: Corona, siehe auch https://www.trendingtopics.at/fastcure/ . Eigenen Angaben zufolge revolutioniert man die Enzymforschung: Mit der digitalen Enzym- Suchmaschine wird die Anzahl an nasschemischen Versuchen auf ein Minimum reduziert. Mehr zum Absender dieses LinkedIn-Postings und seinem Team in den kommenden Tagen. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.03.)

