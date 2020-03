Der jüngste ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA ging von 50,9 auf 50,1 Punkte zurück und lag damit leicht unter den Erwartungen (50,5 Punkte). Übersicht der Komponenten: Beschäftigung: Anstieg von 46,6 auf 46,9 Punkte (Erwartung: 47,5 Punkte) Preise: Rückgang von 53,3 auf 45,9 Punkte (Erwartung: 50,8 Punkte) Neuaufträge: Rückgang von 52,0 auf 49,8 Punkte Alles in allem zeigen die jüngsten Daten einen leichten Rückgang im verarbeitenden Gewerbe in den USA. Wenn man die Auswirkungen ...

