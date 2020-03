Deutsche Konsum REIT prüft Zweitnotiz im Main Board der Börse von JohannesburgDGAP-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Sonstiges Deutsche Konsum REIT prüft Zweitnotiz im Main Board der Börse von Johannesburg02.03.2020 / 17:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARDeutsche Konsum REIT prüft Zweitnotiz im Main Board der Börse von JohannesburgBroderstorf, 02. März 2020 - Die Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) prüft derzeit eine Zweitnotierung von DKR-Aktien im Main Board der Johannesburger Börse ("JSE") in Südafrika. Eine Zweitnotierung würde es der DKR mit der Zeit ermöglichen, eine neue und breite Investorenbasis zu erschließen, die stark auf den Immobiliensektor spezialisiert ist. Die DKR hat bereits zwei Roadshows in Südafrika durchgeführt, bei denen institutionelle Investoren großes Interesse gezeigt haben.Die DKR hat eine südafrikanische Investmentbank beauftragt, die Voraussetzungen für eine Zweitnotiz zu schaffen und dieses vorzubereiten. Die Zweitnotierung steht bislang unter dem Vorbehalt der Zustimmung der JSE und der südafrikanischen Reserve Bank ("SARB").Kontakt:Deutsche Konsum REIT-AG Herr Christian Hellmuth Finanzvorstand (CFO) August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Telefon +49 331 74 00 76 517 Fax: +49 331 74 00 76 520 E-Mail: ch@deutsche-konsum.de02.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076517 Fax: +49 (0)331 740076520 E-Mail: ch@deutsche-konsum.de Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 987499Ende der Mitteilung DGAP News-Service987499 02.03.2020 CET/CEST