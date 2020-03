Der amerikanische Energiekonzern Pattern Energy Group Inc. (ISIN: US70338P1003, NASDAQ: PEGI) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 0,4220 US-Dollar, wie am Montag mitgeteilt wurde. Ausgeschüttet wird die Dividende für das erste Quartal am 30. April 2020 (Record date: 31. März 2020). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden somit 1,688 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 27,16 US-Dollar (Stand: 2. März 2020) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...