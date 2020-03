Die in Wien gelistete B-A-L Germany AG hat einen neuen Ankeraktionär. Die Platzierung von 400.000 Stammaktien aus dem genehmigten Kapital 2018 ist mit der Eintragung der Kapitalerhöhung am vorvergangenen Freitag abgeschlossen. Das Paket wurde komplett von der Münchner Beteiligungsgesellschaft Isurus übernommen, die damit ein Drittel der Stimmrechte erlangt und nun zu den größten Einzelaktionären gehört. "Wir haben uns mit unserer Beteiligungsgesellschaft nach einer sorgfältigen Markt- und Unternehmensanalyse an B-A-L Germany beteiligt, weil wir von dem Geschäftsmodell, seinem Management und seinen Zukunftsaussichten überzeugt sind", sagt Isurus-Geschäftsführer Jochen Felsenheimer. "B-A-L Germany hat sich in einer ...

