Sehr verehrte Leserinnen und Leser, wer im Mediengeschäft tätig ist lernt zwei Regeln sehr schnell: "Sex sells" und "Panic sells" - also alle Geschichten verkaufen sich gut, die sich um irgendwas "Schlüpfriges" drehen oder Angst erzeugen. In der Vorwoche konnten wir das wieder einmal in Reinkultur beobachten. Zugleich konnten wir verfolgen, wie massenpsychologische Phänomene wirken - für Anleger ein spannendes Thema. Und Langfristanleger konnten aus allem einige wichtige Lehren ziehen. Panik! Diesmal ...

