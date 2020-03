Die Aktie des Batterieherstellers VARTA mit Sitz in Ellwangen, Bundesland Baden-Württemberg, zeigt sich aktuell sehr volatil und stieg am Vortag um 8,27% auf 73,30 Euro an. Und erreichte damit den Widerstand um 73,00 Euro, derunteren Begrenzung der alten Unterstützungslinie. Der Hochlauf sollte sich nicht ausdehnen. Die Aktien notieren weiterhin klar unter dem 200er-EMA, ein Schwächesignal. Eine Short-Position im Bereich von 70,00/73,00 Euro wurde eröffnet. Das Kursziel liegt bei 50,00 Euro. Trading-Strategie: ...

