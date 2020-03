"Grundsätzlich unterstützen wir die Entscheidung der Messe Essen, die SHK Essen 2020 zum jetzigen Zeitpunkt abzusagen", so Holger Thiesen, Branch Vice President & General Manager Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. "In jedem Fall steht die Gesundheit der Messebesucher an erster Stelle."

Um die Fachöffentlichkeit dennoch über die Neuheiten des Unternehmens informieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...