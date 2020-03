In diesem Zuge wird der bisherige Produktionsstandort in Ottendorf-Okrilla bei Dresden geschlossen. Dieser war im Juli 2018 durch die Übernahme aus der Insolvenzmasse von Hafner-Muschler Kälte- und Klimatechnik an ENGIE Refrigeration übergegangen. "In Lindau produzieren wir bereits seit Jahren Kältemaschinen für Kunden weltweit. Diese langjährige Expertise unserer Mitarbeitenden bei der Fertigung insbesondere von Maschinen im hohen Leistungsbereich fließt nunmehr auch in die Herstellung der CO2-Hochtemperatur-Wärmepumpen ein", sagt Jochen Hornung, Geschäftsführer der ENGIE Refrigeration. Weiterhin nutzt ENGIE Refrigeration ab sofort das hochmoderne Werk und das in Lindau etablierte Logistiknetz auch für den Vertrieb ihrer Wärmepumpen, wodurch das Unternehmen Synergien hebt und die Effizienz der Produktions- und Distributionsprozesse weiter ...

