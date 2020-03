Nach dem 5-Prozent-Move des Dow gestern (der grösste Punktegewinn aller Zeiten) ist auch in Wien heute zu Erholung angesagt. Mal sehen, wohin das führt. Mehr dazu im Depotteil. Vorab: Die Wiener Börse hat gestern nach Marktschluss die ATX-Beobachtungsliste 02/2020 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 3/2019 bis 2/2020 der prime market-Werte. Sie ist die massgeb für die nächste reguläre Umstellung per März-Verfall, ist also massgeblich. Die Konstellation um den "ATX neu" per März-Verfall spitzte sich zuletzt ja zu, ist aber nun hauchdünn entschieden. Da die nach Handelsvolumina qualifizierte FACC aus den Free Float Market Cap Top 25 gefallen ist, kommt Mayr-Melnhof neu hinzu. Der eigentliche Profiteur, dass ...

