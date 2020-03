Der Lichtkonzern Zumtobel Group hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2019/20 einen stabilen Umsatz sowie eine deutliche Ergebnissteigerung erzielt. Der Umsatz liegt bei 871,1 Mio. Euro (+0,8 Prozent). Vor allem in der DACH-Region sticht ein Plus von 3,1 Prozent hervor. Das EBIT erreichte dank Kosteneinsparungen einen Wert von 46,9 Mio. Euro, was einem Plus von 96,2 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Das Periodenergebnis für die ersten drei Quartale 2019/20 ist mit 22,2 Mio. Euro klar in der Gewinnzone (Vorjahr: -6,1 Mio. Euro). Der Ausblick wird im Grunde bestätigt: "Die reduzierte Konjunkturaussicht in Europa sowie makroökonomische Unsicherheiten (z.B. Coronavirus) und die damit in Verbindung stehenden, derzeit noch nicht ...

