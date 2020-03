Kilchberg (awp) - Lindorkugeln, Pralinen und Schokohasen könnten bald teurer werden. Der Grund: Ghana und die Elfenbeinküste wollen einen Preisaufschlag zugunsten der Kakaobauern durchsetzen. Der Schokoladenkonzern Lindt Sprüngli bezieht einen Grossteil seiner Kakaobohnen aus Ghana. Im Moment koste eine Tonne Kakaobohnen am Markt 2'600 Dollar, sagte Lindt & Sprüngli-Chef Dieter Weisskopf am Dienstag an der Bilanzmedienkonferenz am Hauptsitz in Kilchberg. Ghana und die Elfenbeinküste planen, ab Oktober einen Aufschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...