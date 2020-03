Wer aktuell über das Börsengeschehen berichtet, kommt am Coronavirus natürlich nicht vorbei. Gefühlt gibt es in diesen Tagen kein anderes wichtiges Thema mehr. Dabei ist die bisherige Entwicklung mit den gesundheitlich zumeist noch überschaubaren Folgen sicher nicht der Grund für den Kurseinbruch an den Aktienmärkten. Quelle: freepik.com Da gab es in den vergangenen Jahren schlimmere Nachrichten, die wesentlich schneller abgehakt wurden. Vielmehr dürfte es die Unsicherheit über die langfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...