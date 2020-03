Die Börsen haben immer recht und heute geht es zunächst einmal kräftig nach oben. Ich bin der Strategie namens "keine Eile" treu geblieben, was das Depot betrifft, während sich das wikifolio DE000LS9BHW2, das ja grösste Position im Depot ist, schön erholt, liegt jetzt "nur noch" bei -7,47% year-to-date. Beim Depot ist es so, dass die Situation aufgrund des hohen Cashanteils recht entspannt aussieht, die Buchverluste überschaubar sind, obwohl alle Bonuszertifikate mit Barriere-Verletzung versehen sind und so im Vergleich mit dem direkten Aktieninvestment Performance gekostet haben. Das gehört zum Agieren an der Börse: Ich handle seit ewig Bonuszertifikate und sowas ist noch nicht passiert, nicht alles kann durch Statistik erfasst werden ....

Den vollständigen Artikel lesen ...