Bei einem BMW-Mitarbeiter wurde am Wochenende der ansteckende Corona-Virus (COVID-19) diagnostiziert, so die Nachrichtenagentur Bloomberg. Infolgedessen hat BMW in seinem Münchner Forschungs- und Entwicklungszentrum rund 150 Mitarbeiter informiert, 14 Tage unter Selbstquarantäne zu Hause zu bleiben, da diese Mitarbeiter möglicherweise mit dem infizierten Kollegen in Kontakt gekommen sind. Der Mitarbeiter aus dem FIZ im Münchner Norden wurde nach einem Arztbesuch am Sonntag positiv getestet und danach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...