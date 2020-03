Neu hält der saudi-arabische Chemiekonzern 31,5 Prozent an Clariant, wie Sabic am Dienstag mitteilte.Bisher hielt Sabic knapp ein Viertel der Anteile. Noch immer bleiben die Saudis damit aber unter der Schwelle von einem Drittel, bei der sie ein Übernahmeangebot für Clariant machen müssen. Clariant hatte in der Vergangenheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...