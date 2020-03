Für eine homogene Foliendickenverteilung ist es essenziell, dass der Volumenstrom am Werkzeugaustritt so homogen wie möglich ist. Daher sind Extrusionswerkzeuge symmetrisch aufgebaut und streben gleiche Druckverluste entlang jedes Fließweges an [1, 2]. Wendelverteilerwerkzeuge verwenden meist natürlich balancierte binäre Vorverteiler, um die einzelnen Wendeln des Hauptverteilers mit Schmelze zu versorgen. ...

