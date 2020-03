Gao Hong, bisher Vertriebsleiter von Volkswagen in China, wurde von Polestar zum neuen Leiter des China-Geschäfts ernannt. Laut Automotive News China war Gao Hong bisher für die Vertriebssteuerung von Marken des VW-Konzerns - darunter VW, Audi, Skoda und Bentley - verantwortlich. Seine Ernennung erfolgt vor dem Start des Polestar 2 auf dem chinesischen Markt. Im Dezember 2019 begann der chinesische Autohersteller in seinem Werk in Luqiao mit der Produktion von ersten Vorserienmodellen des Polestar ...

