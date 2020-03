Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte mit einem knappen Plus in den Handel starten. Die Vorgaben aus Übersee liefern am Mittwoch keine eindeutigen Signale. In den USA ist die Wall Street nach der überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank Fed am Ende mit klaren Verlusten aus dem Handel gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...