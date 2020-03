Die Deutsche Pfandbriefbank PBB (ISIN: DE0008019001) kündigt die Zahlung einer Dividende von 0,90 Euro je Aktie an, wie am Mittwoch bei Vorlage der Geschäftszahlen in München mitgeteilt wurde. Im Vorjahr wurden insgesamt 1,00 Euro als Dividende bezahlt. Damit wird die Dividende um 10 Prozent reduziert. Beim derzeitigen Aktienkurs von 13,00 Euro entspricht diese einer aktuellen Dividendenrendite von 6,92 Prozent. Die ...

