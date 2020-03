Guten Morgen, der DAX konnte am Vortag im Tageshoch bis 12.272 Punkte ansteigen und damit das zuvor noch offene Gap bei 12.211 Punkten schließen. Außerdem konnte der DAX im zuvor genannten Short-Bereich zwischen 12.200 und 12.250 Punkten sein Verlaufshoch bilden und in der Folge wieder nach unten abdrehen. Der DAX ging schließlich bei 11.985 Punkten unter der Marke von 12.000 Punkten aus dem Handel. Am frühen Mittwochmorgen notiert der Leitindex bei 11.960 Punkten erneut etwas tiefer. Solange die ...

