Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank hat die Aktie von Bayer am Mittwoch deutlich zugelegt und steht mit einem Plus von 3,77 Prozent an der Spitze des DAX. Das reicht, um eine wichtige Chartmarke zu durchbrechen.Die Bayer-Aktie +3,85% hat einen weiteren Erholungsversuch über die 200-Tage-Linie bei aktuell 66,01 Euro unternommen. Zuletzt gewannen die Anteilsscheine der Leverkusener als bester ...

