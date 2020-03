Dschungelcamp Börse. In den Supermärkten und Drogerien sind Knäckebrot und Desinfektionsspray ausverkauft, an den Börsen sind"s die Helme. Die letzten Tage haben niemanden "unverwundet" oder nicht betroffen hinterlassen. Jeder Investmentprofi wird bestürmt und gefragt, was denn da jetzt wirklich los sei und was man jetzt, gerade jetzt dagegen tun kann, und in Wirklichkeit wissen diese es selber nicht so genau, welche Disruptionen irgendwelchen unkontrolliert agierenden ETFs und welche wirklichen fundamentalen Veränderungen geschuldet sind. Die Börse wird zum Dschungel. Genauso wie man einem plötzlichen Verkaufsdruck nicht ausweichen kann, genauso gilt es diesen so rasch als möglich zu analysieren. Im Falle der letzten ...

