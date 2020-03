Ab Herbst 2020 bietet RHI Magnesita am Unternehmensstandort Radenthein in Kärnten drei Neuerungen in der Lehrlingsausbildung an: Zum ersten wird Radenthein zum zentralen Ausbildungs-Hub im deutschsprachigen Raum. Zum zweiten führt der Kärntner Standort den neuen Lehrberuf "Prozesstechnik" ein. Und zum Dritten beteiligt sich das Werk am Kärntner Pilotprojekt "Lehre und Studium". Alle drei Initiativen sollen das Unternehmen und das Werk Radenthein zukunftsfit machen und Fachkräfte für die digitalisierte Arbeitswelt vorbereiten. "Die Digitalisierung bringt enorme Chancen für die Industrie mit sich. Mit neuen Technologien entstehen neue Berufsfelder. Wir übernehmen die Verantwortung, die Fachkräfte dafür auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...