Die Gelegenheit hat sich ergeben, da Siemens Österreich seinen Geschäftsbereich Wasser in Europa nicht mehr weiterführt. Mit der Übernahme hat Pörner zum 1. März 2020 die Wasser-Experten unter der Leitung von Dr. Robert Vranitzky in die Unternehmensgruppe integriert und das neue Kompetenz-Center "Pörner Water" mit dem Geschäftsbereich für wassertechnischen Anlagenbau in der Öl- und Gasindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...