Neuhausen am Rheinfall (awp) - Der SIG Combibloc-Aktionär Onex reduziert seine Beteiligung am Hersteller von Verpackungs- und Getränkekartonmaschinen weiter. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens werden 35 Millionen SIG-Aktien oder rund 11 Prozent des Aktienkapitals in einem beschleunigten Verfahren platziert. Käufer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...