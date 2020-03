Der amerikanische Medienkonzern Beasley Broadcast Group Inc. (ISIN: US0740141017, NASDAQ: BBGI) schüttet eine Quartalsdividende von 0,05 US-Dollar je Aktie aus. Die Ausschüttung erfolgt am 7. April 2020 (Record date: 31. März 2020). Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,20 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 3,33 US-Dollar (Stand: 4. März 2020) bei 6,01 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...