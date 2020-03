Der Mischkonzern Johnson Controls International plc (ISIN: IE00BY7QL619, NYSE: JCI) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,26 US-Dollar ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen somit 1,04 US-Dollar zur Ausschüttung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 37,86 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,75 Prozent (Stand: 4. März 2020). Die Dividende wird am 10. April 2020 ausgeschüttet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...