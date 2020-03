18 Verpackungen dürfen auf eine Auszeichnung mit dem beliebten Ei beim Swiss Packaging Award 2020 hoffen. Sie wurden von einem 16-köpfigen Expertenteam in einem zweitägigen Jurierungsprozess für den Preis nominiert. In diesem Jahr wird der Schweizer Verpackungspreis zum 51. Mal vergeben. Wer die Auszeichnung mit nach Hause nehmen darf, wird an der feierlichen Preisverleihung am 22. April 2020 auf der Messe Empack in Zürich bekanntgegeben. Insgesamt wurden 41 Verpackungslösungen von 26 verschiedenen Teilnehmern eingereicht. Darunter sind auch drei Anmeldungen für den Nachwuchspreis, bei dem Schülerinnen ...

