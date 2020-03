Der österreichische Aerospace-Konzern FACC wurde mit dem "Best Practice Award" von Rolls-Royce ausgezeichnet. Im Rahmen der 2020 Rolls-Royce Global Supplier Conference in Berlin wurde FACC mit dem "Best Practice Award" und als Vorreiter im Bereich Prozess- und Qualitätsstabilität ausgezeichnet. "Ich bin sehr stolz auf die Leistungen der FACC Crew. Der "Best Practice Award" von Rolls-Royce ist eine hohe Auszeichnung, über die ich mich sehr freue. Ich gratuliere unserer hochqualifizierten Belegschaft für diese Auszeichnung. Nur im Team und mit einer konsequenten und kundenindividuellen Weiterentwicklung unserer Produkte und Prozesse können wir die Bedürfnisse des Marktes perfekt erfüllen und uns so als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...