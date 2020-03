Zürich (awp) - Die Aktien des Lagerlogistik-Unternehmens Kardex starten am Donnerstag furios in den Handelstag, geben aber einen Teil der Gewinne in der ersten Handelsstunde wieder ab. Die am Morgen vorgelegten Zahlen haben die Erwartungen der Analysten auf der ganzen Linie übertroffen und auch die Erhöhung der Dividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...