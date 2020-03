5.3.: Die "Vom Start-up zum Börsekandidaten"-Autoren Josef Schmidt, Philipp Schrader, Ralf Kunzmann und Christoph Boschan mit der Opening Bell für Donnerstag. In dem Nachschlagewerk geben sie rechtliche und steuerliche Tipps zu Finanzierungen bis hin zu Börsefitness; www.lindeverlag.at 4.3.: Wilhelm Hörmanseder läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der langährige Mayr-Melnhof-CEO wird in wenigen Wochen an Peter Oswald übergeben. Davor erfolgt aber noch das Comeback der Mayr-Melnhof-Aktie im ATX 3.3.: Vanessa Zinner läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Künstlerin und Sängerin stellte beim Wrestling-Event MWA Showstealer in der Steiermark ihre neue Single "Rosen aus Geld" vor https://www.youtube.com/watch?v=2ucijucwZ6g ...

