Merck erzielte in 2019 einen Umsatz von 16,2 Mrd. Euro (+8,9 %) und ein Ergebnis von 4,4 Mrd. Euro (+15,4 %). "Wir haben unser Versprechen eingelöst: Wachstum bei allen wesentlichen Finanzkennzahlen, also bei Umsatz, EBITDA pre und EPS pre. Wir setzen unsere Strategie konsequent um und stärken unsere innovationsgetriebenen Geschäfte in allen drei Unternehmensbereichen. Außerdem konzentrieren wir uns auf einen planmäßigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...