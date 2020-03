Im Geschäftsjahr 2019 stieg der Umsatz von Henkel zwar nominal um 1,1 % auf über 20 Mrd. Euro. Organisch - also bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments - aber war betrug die Umsatzentwicklung exakt 0 %. Besonders schwach entwickelte sich das Geschäft ausgerechnet in Asien. Der Umsatz ging hier um 6,5 % zurück. Auch die "klassischen" Märkte in Westeuropa und Nordamerika gingen, wenn auch weniger deutlich, zurück. Hoffnung machten Henkel 2019 dagegen die aufstrebenden Märkte in Osteuropa (6,5 %) und vor allem Afrika und Nahost (13,3 %).

Nur Waschmittel-Umsatz nimmt zu

Unterschiedliche Entwicklungen gab bei Henkel es nicht nur geographisch, sondern auch bei den Umsätzen der jeweiligen Geschäftsbereiche: Organisch ins Minus (-1,5 %) rutschte das Geschäft mit Kleb- und Dichtstoffe sowie Beschichtungen (Adhesive Technologies), das fast die Hälfte des Konzernumsatzes ausmacht und stark von Industriekunden geprägt ist. Auch der organische Umsatz im Unternehmensbereich Beauty Care für Haar- sowie Körperpflegeprodukte ging um -2,1 % zurück. Hoffnungsträger war 2019 dagegen der traditionelle Bereich Waschen und Reinigen (Laundry & Home Care) mit einer recht starken Umsatzentwicklung von 3,7 %.

Gewinn schrumpft in allen Geschäften

Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...