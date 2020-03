7x7sachwerte GmbH & Co. KG:DGAP-News: 7x7sachwerte GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Nachhaltigkeit 7x7sachwerte GmbH & Co. KG: (News mit Zusatzmaterial)05.03.2020 / 11:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MyKiriTree investiert in Kiribaum-Pflanzungen in KroatienAb sofort können sich Kleinanleger auf der Plattform fairzinsung.com mit einem Investment in das "Nachrangdarlehen MyKiriTree 2020/2027" an der nachhaltigen Produktion von Holz aus Kiri-Baum-Plantagen in Kroatien beteiligen. Mit der auf 1.000.000 Euro limitierten Vermögensanlage finanziert die Emittentin MyKiriTree GmbH den Erwerb von Jungpflanzen des Kiri-Baumes sowie die Anlage, Bewirtschaftung und Beerntung der Plantagen.Die MyKiriTree GmbH beabsichtigt, die Plantagen an ausgewählten Standorten im Gebiet um Poega in Kroatien anzulegen. Nach aktuellen Planungen sollen im Jahr 2020 insgesamt zehn Hektar Kiri-Plantagen bepflanzt werden. Für die Bepflanzung der Anbauflächen ist der Erwerb von ca. 5.000 Jungpflanzen vorgesehen.Bei der Aufzucht und Pflege der Bäume arbeitet die Emittentin mit der einheimischen Gesellschaft Zelena Dolina D.O.O zusammen. Die Anpflanzungen von Setzlingen des Paulownia-Baumes (auch als "Kiri-Bäume" bekannt) sollen für einen voraussichtlichen Zeitraum von mindestens sieben Jahren in nachhaltiger Bewirtschaftung erfolgen, bis hin zur Ernte und zum Verkauf des Holzes.Investition in Edelholz mit umgerechnet bis zu 8,3% RenditeKiri-Bäume gelten als die am schnellsten wachsenden Edel-Hölzer der Erde. Am gewählten Standort der Plantagen im Gebiet um Poega sind Zuwächse von jährlich über drei Metern möglich - weit über den in Deutschland zu erreichenden Werten. Der Osten Kroatiens zeichnet sich zudem durch warmes Klima und hohe Wasserverfügbarkeit aus, was in Kombination mit den Eigenschaften des Baums in chancenreichen Wachstumsbedingungen resultiert. Ein nachhaltiger Effekt für die Umwelt: Während der Zeit bis zur Ernte entziehen die Bäume der Atmosphäre das Treibhausgas CO2 und leisten so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz in der Region.Anleger können sich über das Nachrangdarlehen MyKiriTree 2020/2027 am Projekt beteiligen. In der bis zu achtjährigen Laufzeit des Nachrangdarlehens erfolgt keine regelmäßige Zinsauszahlung. Dafür erhalten die Zeichner am Ende der Laufzeit bis zu 178% des gezeichneten Betrags zurück. Bei einer Zeichnung im ersten Laufzeitmonat zu 94% entspräche dies einer jährlichen Rendite von rd. 8,3% p.a.fairzinsung.com ist die Online-Plattform für nachhaltiges Investieren. Die Bonner 7x7finanz GmbH als Betreiberin richtet sich mit diesem Angebot an verantwortungsvolle Anleger, die in ökologisch und sozial nachhaltige Projekte wie Solarparks, Baumplantagen, Kitas oder Senioren-WGs investieren. Daraus entstehen langfristig Erträge etwa durch Stromverkauf oder Vermietung. Und dabei gewinnen alle: die Anleger, die Umwelt und die Menschen vor Ort.MyKiriTree GmbH Das Team der im bayrischen Hohenpeißenberg ansässigen MyKiriTree GmbH verfügt über langjährige Erfahrung in der Aufzucht, Pflege und Veräußerung von Kiri-Bäumen. In Kroatien kooperiert es mit den Fachkräften der einheimischen Gesellschaft Zelena Dolina D.O.O, die auch zum Umweltberatungsteam der kroatischen Regierung gehören. Außerdem wird mit Hilfe des biotechnologischen Institutes Slawonski-Brod die Wachstumsqualität der Setzlinge kontinuierlich verbessert.Nachrangdarlehen MyKiriTree 2020/2027: die Vermögensanlage auf einen BlickProdukt: Nachrangdarlehen Laufzeit: bis 30.12.2027 Agio/Disagio: -6% zum Laufzeitstart, in den ersten sechs Monaten monatlicher Zuwachs um 1% bis 100% Rückzahlbetrag: bis zu 178%, entspricht einer Rendite von bis zu 8,3% Zins: entfällt Gesamtdarlehensbetrag: 1.000.000 EUR Mindestzeichensumme: 200 EUR Fundingschwelle: 100.000 EUR innerhalb des ersten LaufzeitjahresWeitere Infos und Online-Zeichnung auf fairzinsung.comHinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.Pressekontakt: Bodo Woltiri facesso GmbH | Plittersdorfer Straße 81 | 53173 Bonn Tel 0228 - 377 273 - 0245 | Fax -0569 | redaktion@7x7.deWeitere Informationen und Kontakt fairzinsung / 7x7finanz GmbH: 7x7finanz GmbH | Gotenstraße 23 | 53175 Bonn | Tel 0228 - 377 273 - 10 | Fax -0419 | info@fairzinsung.com | www.fairzinsung.comZusatzmaterial zur Meldung:Bild: http://newsfeed2.eqs.com/siebenmalsiebensach/990375.html Bildunterschrift: Kiri-Baum-Plantage (Foto: MyKiriTree GmbH)