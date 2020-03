Palfinger-Vorstände kaufen: COO Martin Zehnder hat am 2. März Aktien gekauft, und zwar 7.419 Stück zu je 22,3 Euro, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Zudem hat auch Palfinger-CFO Felix Strohbichler Aktien erworben. Und zwar am 4. März in Summe 3000 Stück zu je 23,2 Euro. In Summe hat er somit 69.600 Euro investiert.Palfinger ( Akt. Indikation: 23,05 /23,20, 0,33%) Die Addiko Gruppe verzeichnete 2019 ein Ergebnis nach Steuern von 35,1 Mio. Euro und ein angepasstes Ergebnis nach Steuern von 40,7 Mio. Euro. Diese Verbesserung von 32 Prozent gegenüber 2018 (30,9 Mio.) sei im Wesentlichen auf die Fortführung der strategischen Schwerpunkte der Addiko Gruppe zurückzuführen und würde sich auch in einem weiter gewachsenen ...

