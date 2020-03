Versuchte sich der DAX an den vergangenen zwei Tagen mit einem Plus von jeweils knapp über einem Prozent wieder etwas zu erholen, geht dem deutschen Leitindex am Donnerstag wohl vorerst die Puste aus. Bis zum Mittag verliert der DAX rund 1,6 Prozent und rutscht damit wieder unter die Marke von 12.000 Punkten. Trotz Zinssenkungen der Notenbanken und der Zusicherung des Internationalen Währungsfonds zur Eindämmung des Coronavirus und der Stützung der Wirtschaft scheinen die Corona-Sorgen bei den Anlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...