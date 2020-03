EHang, jene an der Nasdaq notierte Company, die gemeinsam mit der FACC AG die bereits des öfteren in Österreich vorgestellten Flug-Taxis entwickelt, hat von der norwegischen Zivilluftfahrtbehörde eine Test-Genehmigung für sein zweisitziges Fluggerät EHang 216 erhalten. Laut EHang ist dies die erste Betriebserlaubnis für einen Langzeittestflug des EHang 216 in Europa. Dies würde eine solide Grundlage für den zukünftigen Betrieb von sogenannten Urban Air Mobility-Geräten in anderen EU-Ländern bilden, wie es heißt. Die norwegischen Zivilluftfahrtbehörde erteilte dem EHang 216 die Betriebserlaubnis zur Durchführung von Flügen zusammen mit einem lokalen Kunden zum Zweck der Prüfung und Zertifizierung, wie es ...

